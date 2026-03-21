Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 21 de marzo: estadísticas, premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

Este sábado 21 de marzo, se jugará una nueva edición de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales y esperadas por miles de jugadores en Colombia. Si vas a participar, en esta nota podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores del premio mayor de 15.000 millones de pesos.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horario nocturno. El sorteo principal suele iniciar alrededor de las 10.40 p. m. (hora de Colombia), aunque puede variar ligeramente entre las 10.30 p. m. y 10.45 p. m. dependiendo de la transmisión.

Billete de la semana de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de marzo.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es uno de los más altos dentro de las loterías colombianas, alcanzando los 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo.

¿Dónde comprar mi boleto de la Lotería de Boyacá?

Puedes comprar tu boleto de la Lotería de Boyacá en la sede principal o en agencias distribuidoras autorizadas, donde también puedes adquirir tu billete con vendedores oficiales. Además, existen múltiples puntos de venta físicos como Baloto, Gana, Paga Todo, Codesa o Mercaloterías, así como vendedores de confianza en la calle.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá