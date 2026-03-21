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Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 21 de marzo: estadísticas, premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

La Lotería de Boyacá regresa HOY, sábado 21 de marzo con su premio mayor de $15.000 millones de pesos. ¿Ya compró su boleto? AQUÍ revisa los resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de marzo en Colombia.
Revisa los resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de marzo en Colombia. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Este sábado 21 de marzo, se jugará una nueva edición de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales y esperadas por miles de jugadores en Colombia. Si vas a participar, en esta nota podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores del premio mayor de 15.000 millones de pesos.

Revisa los resultados en vivo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 20 de marzo.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 20 de marzo: resultados y números ganadores

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horario nocturno. El sorteo principal suele iniciar alrededor de las 10.40 p. m. (hora de Colombia), aunque puede variar ligeramente entre las 10.30 p. m. y 10.45 p. m. dependiendo de la transmisión.

Lotería de Boyacá

Billete de la semana de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de marzo.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es uno de los más altos dentro de las loterías colombianas, alcanzando los 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo.

¿Dónde comprar mi boleto de la Lotería de Boyacá?

Puedes comprar tu boleto de la Lotería de Boyacá en la sede principal o en agencias distribuidoras autorizadas, donde también puedes adquirir tu billete con vendedores oficiales. Además, existen múltiples puntos de venta físicos como Baloto, Gana, Paga Todo, Codesa o Mercaloterías, así como vendedores de confianza en la calle.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

  • Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
  • Premio Alegría: 400 millones de pesos
  • Premio Ilusión: 300 millones de pesos
  • Premio Esperanza: 100 millones de pesos
  • Premios Berraquera: 4 premios de 50 millones de pesos cada uno
  • Premios Optimismo: 15 premios de 20 millones de pesos cada uno
  • Premios Valentía: 38 premios de 10 millones de pesos cada uno.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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