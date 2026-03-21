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Lotería del Cauca de HOY, sábado 21 de marzo: resultados del ÚLTIMO SORTEO y números ganadores
AQUÍ podrás encontrar los últimos números ganadores del sorteo del Cauca que saldrá EN VIVO este fin de semana. ¿En qué horario tendrás que estar atento a los resultados?
La Lotería del Cauca llega EN VIVO HOY, sábado 21 de marzo, en una nueva edición que te podría convertir en el nuevo millonario. Si adquiriste tu boleto para la jugada de este fin de semana, entonces AQUÍ encontrarás los resultados oficiales y números ganadores que fueron publicados. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 20 de marzo: resultados y números ganadores del último sorteo
Resultados de la Lotería del Cauca de HOY, 21 de marzo
- Números ganadores: PENDIENTE
- Serie: PENDIENTE
Lotería del Cauca: revisa resultados de la edición pasada
La última emisión del Cauca fue el sábado 14 de marzo de 2026 y el premio mayor quedó en la combinación: 4-7-0-4, por otro lado la serie fue el número 073.
¿A qué hora ver la Lotería del Cauca?
Puedes ser visualizar este juego los días sábados de cada semana sin falta. El horario en el que se transmite es a las 11:00 pm a través de la señal de TELEPACIFICO.
Plan de premios de la Lotería del Cauca
- Premio mayor de $8.000 Millones
- 1 Premio de $300 Millones
- 1 Premio de $200 Millones
- 2 Premios de $100 Millones
- 3 Premios de $50 Millones
- 29 Premios de $10 Millones
- 309 Premios Extra Chance Patojos de $6 Millones
¿Dónde comprar los boletos de la Lotería del Cauca?
Puedes adquirir los billetes en puntos de venta físicos como en línea, también tienes la opción de consultar los puntos de distribución en distintas ciudades del país a través del LINK oficial: https://www.loteriadelcauca.gov.co/puntos-de-venta
¿Cuánto vale un billete de la Lotería del Cauca?
De acuerdo a lo que indica el plan actual de premios, $8.000 millones tiene un valor de $16.000 mil pesos; y el billete del sorteo consta de cuatro fracciones.
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