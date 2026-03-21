Lotería de Boyacá de HOY, sábado 21 de marzo: ÚLTIMOS resultados y números ganadores del sorteo

HOY, sábado 21 de marzo, la Lotería de Boyacá tendrá una nueva emisión EN VIVO que podría traerte la suerte que necesitas. Si eres uno de los participantes, entonces no dudes en verificar tu boleto con el resultado ganador que saldrá AQUÍ en el sorteo desde Colombia. ¿Esta vez obtendrás el premio mayor?

¿A qué hora sale la Lotería de Boyacá?

El sorteo se puede visualizar EN VIVO desde las 22:42 (hora local) y puede seguirse en vivo a través de Canal Trece o a través de la transmisión minuto a minuto AQUÍ en Líbero.

Premios de la Lotería de Boyacá

1 Premio Mayor de $15.000.000.000

1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.

1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.

1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.

4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.

15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.

38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.

¿Qué hacer si gano la Lotería de Boyacá?

En el caso de que ganes el premio mayor o un premio superior a 10 millones de pesos, el depósito se realiza directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, que están en la ciudad de Tunja.

¿Dónde comprar la Lotería de Boyacá?

Puedes encontrar los boletos para el juego con las personas identificadas que comercializan los billetes en calles y espacios públicos. Asimismo, tienes los puntos de venta autorizados, como Bancolombia o Paga Todo, Gana o Giramos. Finalmente tienes terminales especializadas como máquinas LottiRed o Sipaga.