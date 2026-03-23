Horóscopo de hoy, martes 24 de marzo según Josie: revisa el tarot y predicciones GRATIS

Horóscopo de hoy, martes 24 de marzo según Josie Diez Canseco. ¿Qué te depara el destino para este día? En esta nota podrás conocer todas las predicciones de la brujita más popular de Latinoamérica, además, tener en cuenta cuál es el número de la suerte que le corresponde a tu signo del zodiaco. ¡Presta mucha atención!

Horóscopo de hoy, martes 24 de marzo según Josie

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Preferirás tomar las cosas con calma, hoy le pedirás a la persona que quieres sinceridad. Dentro del trabajo habrá alguien que no estará de acuerdo con tus ideas.

Número de suerte 13.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: El ser amado se sentirá un poco desilusionado por tu actitud, te hará ver tus errores. Responderás con sutileza ante las provocaciones de un compañero, evitarás problemas.

Número de suerte 15.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Tu soledad queda en el pasado, hoy estarás rodeado de amigos y de alguien especial. Dejas la terquedad y aceptas el apoyo de tus compañeros para alivianar tu trabajo.

Número de suerte 9.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Inicias una nueva etapa en tu vida sentimental, ahora serás más optimista. Alguien que no es de mucha confianza te pedirá un préstamo, es mejor que lo pienses bien.

Número de suerte 12.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Te aconsejan poner fin a esa complicada situación sentimental, hoy todo estará a tu favor. Estarás un tanto alterado en el ámbito laboral, deja las aclaraciones para después.

Número de suerte 20.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: La persona que quieres siente que le das el valor que merece y decidirá formalizar. Logras clasificar y ocuparás el puesto laboral que tanto anhelas.

Número de suerte 5.

LIBRA : 23 SET- 22 OCT.: A pesar de tu negativa sentimental encuentras a una persona que se interesa mucho en ti. Decidirás pedir unas cortas vacaciones para renovar tus energías.

Número de suerte 3.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Recuperas el amor del ser amado y vences fácilmente las adversidades que se te presentan. A pesar de tus ajustes económicos decidirás seguir un curso de actualización.

Número de suerte 7.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Tu vida sentimental hoy enfrentará un desafío, pero gracias al diálogo podrán superarlo. A pesar de los imprevistos lograrás terminar a tiempo un trabajo pendiente.

Número de suerte 8.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy cedes ante las peticiones del ser amado y le darás una nueva oportunidad. Mostrarás tu lado solidario con un compañero de trabajo.

Número de suerte 2.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Una conversación con amigos te hará entender que tienes muchas posibilidades sentimentales. Un reconocimiento laboral te abrirá las puertas del extranjero, aprovéchalo.

Número de suerte 8.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Hoy agradarás al sexo opuesto y te será fácil cautivar a la persona deseada. Una nueva propuesta laboral te tentará, pero preferirás conservar tu actual trabajo por ahora.