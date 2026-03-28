Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 28 de marzo: números ganadores del premio mayor

Este sábado 28 de marzo llega una nueva oportunidad con la Lotería del Cauca, uno de los sorteos más esperados por miles de jugadores. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos colombianos, una suma que puede cambiarle la vida a un afortunado ganador. AQUÍ revisa los resultados y números ganadores.

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¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados en horario nocturno. Por lo general, el sorteo inicia alrededor de las 11.00 p. m. (hora de Colombia), momento en el que se empiezan a anunciar los números ganadores, incluido el premio mayor.

Últimos resultados de la Lotería del Cauca del sábado 21 de marzo

El sorteo de la Lotería del Cauca correspondiente al sábado 21 de marzo de 2026 dejó como ganador del premio mayor al número 0014 con la serie 257, en una jornada que repartió millonarios premios entre los jugadores.

Números ganadores del sorteo de la Lotería del Cauca del sábado 21 de marzo.

Plan de premios de la Lotería del Cauca