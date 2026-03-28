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RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de marzo: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor
Revisa los resultados y números ganadores EN VIVO de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de marzo en Colombia. AQUÍ sigue la transmisión minuto a minuto.
Este sábado 28 de marzo llega un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales y esperadas en Colombia. Miles de jugadores estarán atentos a los resultados de este sábado, con la ilusión de convertirse en el próximo gran ganador del premio mayor que alcanza los 15.000 millones de pesos colombianos. Aquí podrás seguir los resultados en vivo y los números ganadores.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horario nocturno. Generalmente, el sorteo inicia alrededor de las 10.30 p. m. y el premio mayor se anuncia minutos después, aproximadamente a las 10.40 p. m.
Último resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 21 de marzo
El sorteo de la Lotería de Boyacá correspondiente al sábado 21 de marzo de 2026 dejó como ganador del premio mayor al número 1990 con la serie 044, en una edición que generó gran expectativa entre los jugadores en Colombia.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los más altos entre las loterías tradicionales del país. Este monto corresponde al premio principal que se entrega al número y serie ganadores del sorteo.
Boleto de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 28 de marzo de 2026.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: $1.000 millones
- Premio Alegría: $400 millones
- Premio Ilusión: $300 millones
- Premio Esperanza: $100 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.
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