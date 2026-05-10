Horóscopo del lunes 11 de mayo: predicciones GRATIS de Josie Diez Canseco según tu signo zodiacal

El universo tiene un mensaje especial para ti este lunes 11 de mayo. Amor, dinero, trabajo y nuevas oportunidades marcarán el inicio de la semana para cada signo del zodiaco. Descubre qué te depara el destino con las predicciones GRATIS de Josie Diez Canseco y prepárate para tomar las mejores decisiones. ¿La suerte estará de tu lado?

Horóscopo de Josie Diez Canseco: acertadas predicciones del lunes 11 de mayo

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Demostrarás abiertamente lo que sientes y lograrás llamar la atención de la persona que te interesa, aunque se sorprenderá con tu actitud desinhibida, lograrás dar un gran paso hacia su corazón. Estás pensando en realizar una gran inversión y este es el momento oportuno.

Número de suerte, 16.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Un sentimiento de satisfacción te invade; el amor que recibes te parecerá increíble. El tiempo que pasaste solo te ayudó a valorar lo que tienes. Confiarás ciegamente en tu intuición y darás pasos acertados.

Número de suerte, 18.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estás muy susceptible, pero la paciencia de tu pareja evitará que los problemas trasciendan y te sentirás más tranquilo a su lado. Te eligen responsable de una obra y la asumirás con entusiasmo.

Número de suerte, 20.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Recibes una invitación de alguien que se interesa en ti. Aléjate de situaciones comprometedoras; tus sentimientos pueden confundirse y alejarte del verdadero amor. Tranquilízate y terminarás más rápido las actividades inconclusas de tu antecesor.

Número de suerte, 3.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tendrás problemas con tu pareja por sus actitudes; habla claro, solo así lograrás los cambios que buscas para que tu romance mejore. Este lunes las promesas de una bonificación se hacen realidad.

Número de suerte, 5.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tus celos han provocado el alejamiento de la persona amada. Tus disculpas le harán saber que aún te interesa y no dudará en hacerte saber que también te ama. Tendrás la oportunidad de iniciar nuevos estudios; aprovéchalos.

Número de suerte, 10.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu estado emocional se reflejará en tu ánimo. No te aísles; acepta la ayuda de gente que te quiere, superarás el mal momento y terminarás el día sintiéndote tranquila. Tu egocentrismo no te ayudará en lo laboral; trata de ser auténtico y te ganarás la simpatía de todos.

Número de suerte, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te estás comprometiendo cada vez más con la relación que empezaste como jugando. Hoy recibirás una sorpresa maravillosa y te das cuenta de que tus sentimientos son más profundos de lo que imaginabas. No te dejas vencer por una adversidad y buscas nuevas alternativas económicas.

Número de suerte, 1.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Esa persona sigue pensando en ti, pero tiene dudas de tu cariño. En tus manos está que logres convencerla de la seriedad de tus intenciones. La ilusión de un viaje te hará perder la noción de los gastos; ten cuidado.

Número de suerte, nueve.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La comunicación estará bloqueada y será un día de malos entendidos. Trata de no perder el control; poco a poco, la tranquilidad y la armonía volverán a tu relación. Si desconoces un tema, es mejor mantenerse en reserva; tus compañeros te ayudarán.

Número de suerte, 7.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Derrocharás sensualidad, que junto con tu actitud segura y confiada te hará irresistible. Hoy consigues lo que quieres en el plano sentimental. Elimina el temor de tu mente porque te impedirá dar un paso adelante en lo laboral.

Número de suerte, 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Los ánimos se calmarán y podrás hablar con tu pareja. Tus explicaciones serán escuchadas y comprendidas; tendrás otra oportunidad. La debilidad de un compañero de trabajo será tu fortaleza. Este lunes demuestras toda tu capacidad intelectual.