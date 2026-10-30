Día de la Canción Criolla 2026: revisa los conciertos, artistas y horarios para este 31 de octubre

Este 31 de octubre es una de las fechas más esperadas por los peruanos. En el ámbito musical se conmemora el Día de la Canción Criolla. Por ello, para celebrar como se debe este importante evento, en Líbero te compartimos múltiples alternativas para disfrutar en compañía de la familia o para festejar con entusiasmo la noche de fin de mes. AQUÍ todos los detalles y qué conciertos se realizarán en Lima.

Manuel 'Kiko' y Jaime Ardiles presentarán 'Somos Mirones – Jarana de Barrio'

Manuel 'Kiko' y Jaime Ardiles se alistan para presentar 'Somos Mirones – Jarana de Barrio', un espectáculo que busca resaltar la esencia de las tradicionales reuniones de barrio, invitando al público a cantar y disfrutar.

El evento contará con la participación de más de 30 artistas invitados, destacando a Los Hermanos Valdelomar y la Agrupación Cosa Nuestra, liderada por Tito Manrique . La cita es el 31 de octubre a las 8.00 p. m. en el Teatro Peruano Japonés, ubicado en Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María. Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket.

Marco Antonio y otros artistas en el Teatro Segura

Este 31 de octubre, el Teatro Segura se llenará de música, tradición y sentimiento peruano con un concierto en vivo que contará con la participación de Los Kipus, Los Doltons y Marco Romero . Estos grandes exponentes de la música criolla prometen ofrecer una jarana única y memorable.

. Estos grandes exponentes de la música criolla prometen ofrecer una jarana única y memorable. El evento comenzará a las 6.00 p. m. en el emblemático teatro, situado en el jirón Huancavelica 265, en el corazón de Lima. Las entradas están disponibles a través de Joinnus.

Lucía de la Cruz y Brunella Torpoco se unen en “Cajón y sabor”. A continuación, más detalles.

Lucía de la Cruz y Brunella Torpoco se unen en 'Cajón y sabor'

Lucía de la Cruz y Brunella Torpoco se presentarán en 'Cajón y sabor', un espectáculo que tendrá lugar este 31 de octubre en Scencia, ubicado en La Molina.

se presentarán en 'Cajón y sabor', un espectáculo que tendrá lugar este 31 de octubre en El evento comenzará a las 8.30 p. m. en la avenida La Molina 1131-1135, y las entradas están disponibles a través de Teleticket.

Otros eventos que se realizarán este 31 de octubre

También puedes asistir al evento en el que se presentarán reconocidos artistas como Josimar y su Yambú, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel.

La cita es este 31 de octubre en Kímbara VIP, ubicado en la avenida Petit Thouars 2481, en Lince. Este concierto promete reunir a destacados exponentes de la música tropical peruana. Para más información y reservas, se puede contactar al número 922209838.