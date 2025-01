The Witcher, La pesadilla del lobo: Netflix lanza primer tráiler de su adaptación animada

Si te hallas a la espera de la 2° temporada de The Witcher , Netflix ha publicado el primer avance de The Witcher: La pesadilla del lobo , la nueva obra animada basada en el mismo universo. Dicha adaptación será una precuela de la historia original, la cual ya tiene un primer tráiler oficial que confirma su estreno este 23 de agosto.

"La película de anime The Witcher: Nightmare of the Wolf, nos llevará de vuelta a una nueva amenaza que enfrenta el Continente", anunció un poster oficial de Netflix, el cual está creado por el estudio de animación 'Studio Mir', conocido por dar vida a series como The Legend of Korra o Voltron: Legendary Defender