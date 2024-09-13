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¿Existe la 'maldición del Sheraton? Los casos más perturbadores del hotel peruano que se construyó encima de una prisión

El Sheraton, un hotel de lujo en Lima guarda historias muy oscuras que dejaron con la boca abierta a los limeños y todo aquel que tuvo contacto con estos casos.

Joel Dávila
El Hotel Sheraton se levantó en lo que hoy es el Panóptico de Lima, que hasta 1960 fue la cárcel más grande de Lima y de todo el Perú.
El Hotel Sheraton se levantó en lo que hoy es el Panóptico de Lima, que hasta 1960 fue la cárcel más grande de Lima y de todo el Perú. | Composición Libero
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Lima, la capital peruana, alberga diversos lugares rodeados de misterio y relatos poco conocidos. Entre ellos destaca el Hotel Sheraton, considerado por muchos como uno de los sitios más enigmáticos de la ciudad debido a las historias y leyendas que lo rodean. Este emblemático establecimiento está ubicado en el Centro de Lima, frente al Palacio de Justicia y a pocos pasos del Paseo de los Héroes Navales.

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El Panóptico de Lima

Antes de lo que hoy conocemos como el Real Plaza Centro Cívico y el Hotel Sheraton, hasta el año de 1960 existió el Panóptico de Lima, que no fue otra cosa que la prisión más importante del país hasta dicho momento. 

La Penitenciaría de Lima fue inaugurada en 1962, cuando Ramón Castilla finalizaba su último periodo como presidente de la República, mostrando una impresionante arquitectura que imponía respeto, severidad y hasta miedo a quienes la veían desde fuera.

Se sabe que desde su construcción y hasta el final de sus días, vivir como presidiario en las instalaciones del Panóptico no sólo era duro, sino también no pocas veces inhumano, donde los castigos y/o sanciones que recibían los reclusos lindan con el maltrato físico y psicológico, que fue el caldo de cultivo para diversas historias truculentas dentro de sus instalaciones.

Cuando fue demolido por completo y la población carcelaria trasladada hacia otra penitenciaría, comenzó la construcción del entonces Centro Cívico a la par del Hotel Sheraton, este último desde entonces y hasta nuestros días, uno de los más exclusivos del país.

Los fantasmas del Hotel Sheraton

El Sheraton Lima Historic Center fue inaugurado oficialmente el 28 de febrero de 1973 y cuenta en la actualidad con 20 plantas que albergan 431 habitaciones, siendo un hotel de 5 estrellas, teniendo al frente la Plaza de los Héroes Navales, siendo un lugar importante en la vida política del Perú, pero también ha sido el epicentro de no pocos relatos de horror de Lima.

Entre bambalinas, para muchos visitantes como la cultura local limeña, el Sheraton alberga un sinnúmero de actividad paranormal, la cual tuvo sus primeros avistamientos por los trabajadores de la construcción del edificio.

Los obreros reportaron haber sido testigos de primera mano de apariciones espeluznantes, presumiblemente, de alguno de los reclusos que, en su momento, habitaron algunas de las celdas del Panóptico de Lima.

De hecho, se puede encontrar en redes sociales, en YouTube o TikTok testimonios actuales y pasados de antiguos huéspedes de este hotel, quienes afirman haber experimentado perturbadora actividad paranormal en sus habitaciones.

La extraña muerte de Marita

Sin embargo, todo cambió a finales de la siguiente década, cuando tuvo lugar la extraña muerte de Marita Alpaca Raa, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la piscina del Hotel Sheraton.

La madrugada del 19 de agosto de 1990, personal y clientes del hotel vieron el cadáver sin ropa de Marita al borde de la piscina que se encuentra en la terraza exterior. Tenía 33 años cuando murió.

Aunque al inicio tomó fuerza la opción del suicidio, luego se determinaría que la mujer fue arrojada desde el piso 19, entonces el principal sospechoso fue Leandro Reaño Cabrejos, un gerente del Banco de Comercio, con herencia que su familia le dejó, todos estos negocios relacionados a la actividad minera.

Un día antes, el 18 de agosto la pareja se hospedó en el Sheraton, pero el 19 discutieron, él la golpeó y en el forcejeo la aventó desde el piso 19.

Debido a su influencia, Reaño fugó a Brasil no sin antes extorsionar a policías con 200 mil dólares para que lo dejaran salir del país. SIn embargo, en 1995 es condenado a 7 años de cárcel y a pagar 200 mil soles a Corina Raa, madre de Marita. El sujeto fue puesto en libertad en 1998 y sólo pagó 120 mil soles.

La chica que saltó desde el piso 20 del Sheraton

Sin embargo, el caso más perturbador que tuvo lugar en el Hotel Sheraton sucedió el 30 de mayo de 2016, cuando las cámaras de los celulares, desde distintos ángulos grabaron a una muchacha, entonces desconocidas para todos, encaramada en los más alto del piso 20, mirando hacia el vacío, con clara intención de lanzarse hacia la nada.

Pero, cuando el reloj promediaba las 5:30 p.m. y poco después que se le escuchara decir "mi vida no tiene sentido", la chica saltó y perdió la vida una vez que su cuerpo impactara con el concreto, pese a que las personas debajo le gritaban que no lo hiciera.

Cuando la prensa investigó más el caso, se determinó que se trataba de Nathaly Rikeros, de 17 años de edad, de nacionalidad venezolana quien visitaba el Perú como parte de los Hare Krishna, y lo cierto es que la policía, hasta el día de hoy, no ha esclarecido los móviles para cometer este acto.

El más difundido es que fue presa de una decepción amorosa, pero en redes sociales no fueron ni son pocos quienes creen que tiene que ver con esta asociación religiosa, pero nada más que teorías que no han sido ni afirmadas ni desmentidas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) deslizó que la presunta decepción amorosa con su enamorado habría conducido a la menor hacia una profunda depresión de la cual no pudo salir, por lo que el 30 de mayo tomó la fatídica decisión.

Cuando recordamos cómo es que se dio a conocer su identidad, esta vino de parte de su hermana Shirley Rikeros, quien en un comentario de Facebook escribió lo siguiente:

"Ella no era cristiana, era Hare Krishna y estaba en una gira misionera en el Perú, ya había visitado Colombia y Ecuador. Estaba asistiendo al templo Hare (por jirón Huancayo) a solo 9 minutos del hotel (...) ella es venezolana, es mi hermana y se llama Nathaly Rikeros".

E insiste con: "¿Dónde está el reporte de medicina forense? ¿cámaras de seguridad o tránsito? ¿declaraciones del personal del Sheraton? ¿quiénes eran estos testigos en este artículo, que no están identificados como 'amigos'? Han pasado 3 días y los harekrishnas no se pronuncian, no se sabe quién estaba a cargo de este viaje, ni nada, lo que han hecho es viralizar una tragedia en nuestra sociedad".

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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