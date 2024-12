La voz Perú: Mike Bahía criticó a Daniela Darcourt por bloquearlo en vivo

El compositor y jurado pegó un grito, luego de ser impedido con la señalización en "rojo", que indica que no puede escoger a un candidato. Una vez que el joven candidato terminó con su interpretación, Daniela Darcourt alcanzó a mencionarle a su compañero jurado: “Tú tienes muy buenas voces que me quitaste".

A ello, el intérprete de "La rutina" expresó: "Una de las cosas que no le voy a perdonar a Daniela es que me haya bloqueado con Iván Mc, porque no solo me bloqueó con alguien de reggae, yo amo el reggae, esa persona venía por mí y no me dejó quedarme con él", sentenció tras la acción de la artista.