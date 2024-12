Monique Pardo denunciará a Gisela Valcárcel por un millón de soles tras caída

Cansada de no obtener respuesta, pues no es la primera vez que denuncia abandono, la pelirroja optó por la vía legal y envió una carta notarial a la productora de Gisela Valcárcel y la gerenta Rosa Luz Rojas Álvarez de Portugal donde vuelve a apuntar sus afecciones: "Cabe indicar que aún me encuentro delicada de salud tras el accidente que sufrí en la empresa Compañía Peruana de radiodifusión S.A. (América Televisión)- local Pachacamac”.

“Yo los llamo, les suplico que quiero hablar con Gisela en su oficina donde tantas veces he ido, ella me daba leche para regalar a los niños pobres. Qué le pasa a Gisela, por qué has cambiado tanto, no me olviden. Gisela yo estoy acá, puedo morir por ese maldito accidente, no me abandones será terrible para ti que me pase algo fatal”, sentenció.