Guido Bellido, nuevo primer ministro, sobre Cuba: "No hay dictadura"

Después de confirmarse la designación de Guido Bellido , las redes sociales explotaron. Por si fuera poco, los cibernautas recordaron una polémica declaración del político cusqueño sobre la situación en Cuba . Para el flamante jefe del gabinete, "no hay dictadura" en dicho país caribeño.

El pasado domingo 18 de julio, Bellido Ugarte asistió al programa "Sin medias tintas" conducido por Christian Hudtwalcker. En medio del diálogo, el militante de Perú Libre aseguró que "hay que respetar las decisiones de los pueblos, por ejemplo del pueblo cubano (…) Desde mi punto de vista no hay dictadura en Cuba".

Frente a este comentario, Christian Hudtwalcker, sin pensarlos dos veces, expresó su indignación contra la opinión de Guido Bellido . "No lo puedo creer (....) un poco de historia, por favor.", expresó el periodista de Latina. Aquí te dejamos con el video .

Por primera vez en más de 60 años, se registran protestas masivas en todo el territorio cubano para gritar "libertad" y "abajo la dictadura". Miles de ciudadanos piden cambios sociales y políticos. "Esto es por la libertad del pueblo, ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio, no queremos más dictadura", señaló una manifestación a BBC Mundo.