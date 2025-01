Mauro Icardi: Wanda Nara llamó a 'La china' Suarez y le confirmó infidelidad

¡La historia no termina! La conductora de televisión, Paula Varela , reveló que Wanda Nara llamó a 'La China' Suárez para preguntarle si hubo un encuentro con Mauro Icardi , siendo la actriz quien dio la estocada final a la relación confirmando el encuentro con el delantero.

"Es cierto, estuve con tu marido", fue la respuesta de la actriz. Sin embargo, aseguró que no había pasado algo íntimo entre ellos. "Quédate tranquila, porque no llegamos a consumar porque a Mauro no pudo", contó Paula.