BTS y los AMAs 2021: ¿Cuántas nominaciones tiene Bangtan en los American Music Awards?

Conducida por la rapera Cardi B, quien es gran fan de BTS , la ceremonia 49° de los American Music Awards tendrá lugar el domingo 21 de noviembre, desde las 8.00 p. m. ( ET) .

Canción pop del año

Finalmente, tienta a llevarse el primer a la mejor canción del año con “Butter”. Otros temas en competencia en esta categoría son: “Kiss me more” de Doja Cat y SZA, “Levitating” de Dua Lipa, “Drivers license” de Olivia Rodrigo y “Save your tears (remix)” de The Weeknd y Ariana Grande.