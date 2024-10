Daniela Darcourt felicita a Succar por estar en los Grammys con álbum donde participó

La nominación a los Grammy 2022 de Tony Succar desencadenó una ola de elogios al músico que representará a nuestro país, una de las artistas más emocionadas es Daniela Darcour t, quien utilizó sus redes sociales para felicitar a su colega y compartir esa alegría al haber participado en el álbum 'Live in Peru'.

“Cuando me enteré de esta noticia realmente no podía creerlo, primera nominación a los Grammys, al American Grammy para ser exacta siendo parte de este álbum tan genial lleno de voces increíbles, y que mejor que al lado y bajo la dirección de un grande al que siempre he admirado y que desde hace unos años, compartimos escenario, vida y mil aventuras”, escribió la intérprete de Señor Mentira.