Josetty Hurtado respondió criticas sobre su cosplay: "La gente habla tornerías"

Josetty Hurtado , hija del conocido conductor de tv, Andrés Hurtado 'Chibolín', asistió a la última Comic Con LA , pero resultó ser punto de críticas al asistir disfrazada de la 'Mujer maravilla' . Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar por parte de ella.

”Me dan risa, les sigo la corriente. La gente habla tonterías, dicen cualquier cosa, que si estoy embarazada, que si estoy gorda, que si me inyecté las piernas porque son muy musculosas”, escribió la modelo.

Captura: Instagram.

Sin embargo, tras la insistencia de los usuarios en redes sociales, la joven influencer explicó que sucedía con su disfraz de Wonder Woman.

"La cintura de este traje no forma bien, me queda grande en la cintura y se hace como una bolsa, pero hey, me pagan muy bien haciendo lo que hago. Igual en cualquiera de mis formas, gorda, flaca, musculosa, como sea yo soy la que escribe mi fabuloso destino", finalizó.