Robotín es criticado tras revelar por qué terminó relación con Robotina

“Le dije que no subiera un TikTok porque hay muchos haters… tenía un short muy pequeño… hay muchos haters que dicen que es mucho para mi”, dijo el popular 'Robotín' a Magaly Medina.

Ante ello, la conductora de televisión no evitó enfadarse y aseguró que 'Robotina' puede vestirse como ella quiere y nadie debe reclamarle por eso. Pero no fue la única que se pronunció al respecto.

Es que usuarios en redes sociales criticaron a 'Robotín' por expresarse así y ser un poco machista en estos tiempos. "Robotín vive en el pasado", "Él ni nadie debe decirle cómo vestirse, "Robotín, te me caíste por esas declaraciones", son algunas de las publicaciones que se leen.

“No le prohibí, le sugerí que no lo suba… los malos comentarios me bajan un poquito la moral y ella lo sabe”, recalcó 'Robotín', en su defensa. “Ella me bloqueó de WhatsApp y yo la bloqueé. Yo estaba en Jaén”, dijo el cómico. “Ya eran muchas peleas que teníamos… ella es más desconfiada que yo”, continuó.