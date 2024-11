'Chiki' revela el desplante que le hizo Yahaira Plasencia años atrás

"La cosa es que pasaron un par de meses y radio Moda no tocaba su canción. Entonces ella se comunica conmigo y me pide una reunión. Nos sentamos y le dije lo siguiente: ¿Ahora sí me buscas? ¿O sea, primero me mientes, me choteas y, como la otra radio no pone tu canción, ahora sí me pides disculpas? En ese momento iba a darle otra oportunidad y me prometió trabajar en exclusiva con nosotros, otra MENTIRA más, ya que pasaron dos días y no me contestaba el celular. La cosa es que decidí no hablarle más y no creerle nada a Yahaira Plasencia", reveló.