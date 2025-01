Andrés Hurtado anuncia que le dio COVID- 19 por tercera vez: “Es un caso rarísimo en el mundo”

“ Tengo tres COVID. Es el COVID que me dio en Estados Unidos, recién. Salí positivo, una noticia que puede sorprender al Perú y al mundo”, señaló sorprendido por este acontecimiento. “¿Cómo es posible que un ser humano tenga tres COVID? Mis primeros dos COVID-19 fue cuando no existía las vacunas y el tercero fue este”, puntualizó.

Ante ello, Hurtado mencionó que su caso es uno de los más raros del mundo y que incluso los médicos también les pareció extraño el resultado luego de contarles que ya había dado positivo en dos oportunidades. “Yo soy la prueba fehaciente de tres COVID-19. No podía creerlo cuando sucedió esto. He decidido no callarme porque he decidido no jugar con las vidas”, dijo alarmado.