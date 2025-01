Rodrigo González delata a Adolfo Aguilar y cuenta qué exMenudo fue su pareja

Soltó la primicia. Rodrigo González , fiel a su estilo, no dudó ni un segundo en contar públicamente que ya conocía la identidad de la expareja de Adolfo Aguilar , quien es fue integrante del grupo musical Menudo.

Luego de estas declaraciones, no quiso revelar el nombre del artista en cuestión, sin embargo, el polémico 'Peluchín' no se quedó con la intriga , indagó más acerca del tema y lo echó durante su programa. “Tú sabes cómo son mis sapas, siempre activas. He hecho mi tarea y acá está ese novio, el Menudo de más de 5 años que se encontró con la Gigi allá en Miami, en esa época en la que Adolfo estaba en el armario”, expresó Rodrigo.