Jossmery Toledo da contundente mensaje a Fabio Agostini: “Conmigo no vas a poder”

La influencer y ahora miembro de EEG, dejó en claro que no tiene pretensiones sobre una relación dentro del programa: "No sé qué hacía ahí. Les gusta el show, pero yo tengo mi chico saliente, no está aquí, está en el extranjero. Yo salgo con uno y con uno me quedo. No me gusta picotear. No Fabio, conmigo no vas a poder. Seremos amigos, compañeros y nada más", dijo.