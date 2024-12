Ricardo Gareca se realiza prueba de ADN por supuesta NUEVA HIJA: "No oculto nada"

Por su parte, el 'Tigre' brindó un pequeño testimonio al programa "A la tarde" (América TV) tras someterse a las pruebas de rigor: "Yo estoy con compromisos en Santiago de Chile. Esto me sorprendió. Pero bueno, es lo único que puedo decir. Yo no tenía un aviso de nada. Me sorprendió", contestó.

Por último, Gareca brindó unas últimas palabras del caso: "Yo nunca tuve problemas con nadie. Simplemente, me hubiese gustado que esto agarrase otro curso privado. Soy una persona pública que tiene una familia, que tiene hijos, nietos. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada. Apareció 40 años después. A mí me citaron y no tengo ningún tipo de problemas. Pasa que yo vivo en Chile y hoy se fijó una fecha en la que puedo estar".