Christian Cueva pide disculpas a la hija de Pamela López tras audio: "No fui la figura paterna perfecta"

El estreno del 'El Valor de la Verdad 2025' no solo trajo nuevas revelaciones sobre la tormentosa relación entre Christian Cueva y Pamela López, sino también se difundió un audio donde el futbolista de Cienciano ningunea a la hija mayor de su aún esposa, a quien la conoció cuando tenía apenas ocho años. Ante ello, el jugador decidió responder y dar a conocer la razón del por qué actuó así.

"La situación si, me calenté y pido disculpas… pero tiene un por qué y el por qué, es por referirse mal de mis padres y a mis padres, nadie lo toca. No voy a hablar en detalles del por qué o cómo lo toco. Simplemente toco a mis padres y a mis padres, no lo toca nadie", dijo Cueva durante la emisión el programa de YouTube 'Doble sentido'.

"El sentimiento no se va de la noche a la mañana. De repente me ganó el impulso. Yo no tengo nada en contra de ella. Yo creo que la vida le dé felicidad, triunfos, lo mejor. Le deseo todo lo mejor. Yo soy una de las personas que ha estado a su lado y la he apoyado en todo momento. Tal vez no fui la figura paterna perfecta, pero hice todo lo que estuvo en mí", agregó.

Por su parte, Pamela Franco también agregó que no pretende ser víctima y que quiere seguir avanzando. "Tratar de curar, tratar de avanzar", dijo Franco, apoyando a su pareja.

¿Qué le dijo Christian Cueva a la hija de Pamela López?

En el audio que se difundió en 'El Valor de la Verdad' se escucha claramente cuando el popular 'Aladino' deja en claro que la joven no es nada para él, que solo tiene tres hijos. "Tú no eres nada. Mis hijos son tres, por favor", dijo Cueva.

El momento ocurió, cuando la joven, en defensa de su madre, enfrentó al futbolista y cuestionarlo por su comportamiento; sin embargo, la respuesta que recibió fue my fría. Ante ello, la hija de Pamela admitió que todavía sigue procesando el episodio.