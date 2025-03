Pamela Franco DEFIENDE a Cueva sobre las amenazas a Marisol: "Yo estuve ahí"

"Yo he estado ahí, no ha sido una amenaza… Él le escribió porque así la señora haya salido a decir que nunca ha habido indirectas… Todo está en las redes sociales", indicó la cantante Pamela Franco.

Por su parte, Marisol, respondió de manera tranquila y negó que habló mal de Cueva y su pareja. "Perdón, no sé de qué está hablando, si yo nunca la he tocado, ni he mencionado su nombre, señor, ni ustedes ni de ella. La gente habla lo que le da la gana", señaló la cantante. Ante ello, Marisol no pudo evitar sentir la presión de los mensajes y respondió: "Me parece que me estás amenazando… bueno, usted sabe lo que hace".