¿Quién es Patricia Llosa, esposa de Mario Vargas Llosa, y cómo nació su romance?

"A Patricia, mi prima, mi mujer, gracias por ser siempre un sostén, por haber hecho, a lo largo de todos estos años, todo tan fácil, por tu paciencia infinita, por tu aguda inteligencia y por el cariño que me has dado. Si no fueras tú, me habría desmoronado hace mucho tiempo", dijo en su discurso durante la ceremonia del Nobel.