¿Quién es William Levy? El galán cubano de telenovelas arrestado por desorden público en Florida

El actor , que también trabajo en producciones de Hollywood, fue detenido por la policía local por presuntamente alterar el orden público en estado de embriaguez y por intentar ingresar sin permiso a una propiedad privada . El caso desató una ola de reacciones, no solo por la gravedad de los cargos, sino por el historial reciente de conflictos personales que rodean su vida.

William Levy es un actor y modelo cubano que alcanzó la fama gracias a su participación en exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel, Sortilegio y más recientemente Café con aroma de mujer. Su atractivo físico y carisma le ganaron una legión de fans en América Latina y Estados Unidos, donde también participó en programas como Dancing with the Stars y en películas de Hollywood como Resident Evil: The Final Chapter.