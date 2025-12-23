0

Hermana de Messi casi pierde la vida tras violento accidente automovilístico en Miami

Madre de María Sol Messi reveló que la joven presenta quemaduras y fracturas graves. Además, anunciaron la suspensión de su boda.

Redacción Líbero Tendencias
La hermana de Messi sufrió un accidente de transito en Miami.
La hermana de Messi sufrió un accidente de transito en Miami. | Foto: María Sol Messi
María Sol Messi, hermana menor de Lionel Messi, sufrió un accidente automovilístico en Estados Unidos, tras descompensarse mientras conducía. La joven diseñadora habría perdido el control de su vehículo y terminó impactando contra una pared que la dejó gravemente herida.

Celia Cuccitiini, mamá de la joven, confirmó que ha presentado fracturas en dos vértebras, lesiones en un talón y quemaduras en una muñeca. María fue estabilizada en EE.UU. y trasladada a Argentina para su rehabilitación, de acuerdo a la información que brindó el periodista Ángel de Brito.

Este accidente automovilístico generó que, la hermana de Lionel Messi suspenda su matrimonio, ya que actualmente está atravesando un momento complicado, porque la recuperación será larga. De Brito contó que, la familia no quería hacer público el accidente.

"Está angustiada porque no le gusta hacer notas ni aparecer, no sabe cómo se filtró la información", puntualizó. Recordemos que, María Messi tenía planeado casarse el 3 de enero con su pareja Julián 'Tuli' Arellano, quien es entrenador de la sub 19 del Inter de Miami.

El entorno familiar de Messi, ha indicado de la boda no ha sido cancelada, sino postergada, y que se realizará cuando María Sol esté en buenas condiciones físicas y emocionales.

