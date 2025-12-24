Chola Chabuca dará la bienvenida al 2026 junto a La Bella Luz y Son del Duke
La Chola Chabuca festejará el Año Nuevo 2026 con la celebración 'El Reventonazo', en compañía de La Bella Luz y Son del Duke, el 31 de diciembre en la Explanada de Plaza Norte.
Luego de su impresionante éxito durante 2025 con sus programas 'El Reventonazo' y 'Esta Noche', la Chola Chabuca anuncia una espectacular celebración para recibir el Año Nuevo en compañía de La Bella Luz y Son del Duke, el 31 de diciembre en la Explanada de Plaza Norte, en Independencia.
"Estoy feliz de anunciar que 'El Reventonazo de Año Nuevo' va a ser la gran fiesta para recibir el 2026 cargados de energía junto a las dos orquestas del momento: La Bella Luz y Son del Duke, que se han convertido en las favoritas del público peruano. Y las entradas las encuentran en Vaope.com", comentó la Chola Chabuca.
Además, la Chola Chabuca enfatiza la gran importancia de esta celebración, ya que es una oportunidad para agradecer a los millones de televidentes que la han apoyado durante este año, con la promesa de muchas sorpresas para quienes asistan.
"Va a ser una gran celebración para agradecer a los millones de personas que todos los fines de semana nos respaldan con su sintonía, y que lo vienen haciendo desde hace más de 18 años en el horario estelar de la televisión nacional", agregó la Chola Chabuca.
Por su parte, la presentadora comentó que está preparando sus cábalas para recibir el 2026 de la mejor forma, destacando que no solo lucirá prendas amarillas, sino que también disfrutará de las tradicionales doce uvas y un brindis para que la prosperidad continúe abrazando al pueblo peruano.
"Hay que prepararnos para recibir de la mejor manera el Nuevo Año, con las cábalas para la prosperidad, el amor y la salud. También luciendo nuestras prendas amarillas y bailar toda la noche con dos grandes orquestas como son La Bella Luz y Son del Duke, que han conquistado a todo el país. Anteriormente, el público ha disfrutado con otros Reventonazos de Año Nuevo como con Agua Marina y el año pasado con La Única Tropical", concluyó.
