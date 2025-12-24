Emocionante final en 'Esto es Guerra': Triunfaron los Combatientes

El emocionante desenlace de la decimotercera temporada del reality 'Esto es Guerra' culminó con la proclamación de los combatientes como campeones, donde Kevin venció a Patricio Parodi.

Ambos grupos mostraron nuevamente su gran capacidad física y mental en intensas competencias realizadas en los estudios de Pachacamac, destacando un impresionante uso de cámaras aéreas.

El final de esta temporada estableció un nuevo récord para Esto es Guerra, cerrando el 2025 como líder absoluto, convirtiéndose en el programa en vivo más visto de la televisión peruana, alcanzando cifras históricas.

Mariana Ramírez del Villar, Directora de Contenidos de Pro Tv, subrayó el esfuerzo no solo de los guerreros en esta extensa temporada, sino también del innovador equipo de producción, afirmando que Esto es Guerra está más fuerte que nunca.

"Estamos contentos con el alto nivel de programa que hemos presentado hoy tuvimos durante todo el año y que se ha reflejado en las cifras de rating, pues el público nos sigue respaldando y demuestra que estamos más fuertes que nunca acabando nuestra temporada número 13. Sin duda, que el 2026 seguirá siendo nuestro porque se vienen más novedades", expresó Mariana Ramírez del Villar.

Durante este 2025, 'Esto es Guerra' ha continuado innovando en diversos formatos de desafíos físicos y mentales, brindando a todos la oportunidad de superarse y demostrar que con dedicación se puede ser un guerrero.

"El compromiso de cada uno de los participantes es cada día más fuerte y somos una familia, por ello, el público en sus casas disfruta viendo el enorme esfuerzo que ponen los chicos en las competencias, superando adversidades y luchando por alcanzar sus objetivos", agregó Mariana Ramírez del Villar.