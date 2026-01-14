- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
William Luna, Max Castro y Pepe Alva en concierto
Artistas se presentarán en el Gran Teatro Nacional para ofrecer un gran show musical.
William Luna, Max Castro y Pepe Alva se unen para dar vida nuevamente a KUSKA agrupación conformada por estos 3 genios de la música andina que ofrecerán un inolvidable concierto en el Gran Teatro Nacional de Lima.
El grupo KUSKA anunció la realización de un concierto el próximo 19 de febrero en el Gran Teatro Nacional, en lo que será una única presentación.
La agrupación está integrada por Pepe Alva, William Luna y Max Castro, quienes se reunirán nuevamente en el escenario para interpretar un repertorio basado en la música andina. El concierto incluirá algunas de las canciones más representativas del proyecto, así como versiones preparadas para esta fecha y por supuesto todos los éxitos que el público espera de cada uno de ellos.
La presentación cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y tendrá aforo limitado. Las entradas las puedes encontrar desde S/50.00 soles a través de la pagina web de Ticketmaster.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90