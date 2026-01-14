William Luna, Max Castro y Pepe Alva en concierto

0
Artistas se presentarán en el Gran Teatro Nacional para ofrecer un gran show musical.

William Luna, Max Castro y Pepe Alva se unen para dar vida nuevamente a KUSKA agrupación conformada por estos 3 genios de la música andina que ofrecerán un inolvidable concierto en el Gran Teatro Nacional de Lima.

El grupo KUSKA anunció la realización de un concierto el próximo 19 de febrero en el Gran Teatro Nacional, en lo que será una única presentación.

La agrupación está integrada por Pepe Alva, William Luna y Max Castro, quienes se reunirán nuevamente en el escenario para interpretar un repertorio basado en la música andina. El concierto incluirá algunas de las canciones más representativas del proyecto, así como versiones preparadas para esta fecha y por supuesto todos los éxitos que el público espera de cada uno de ellos.

La presentación cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y tendrá aforo limitado. Las entradas las puedes encontrar desde S/50.00 soles a través de la pagina web de Ticketmaster.

