Chola Chabuca lidera en el rating con 'Reventonazo del Verano': ¿Cuántos puntos hizo?

El programa Reventonazo del verano continúa liderando el rating este 2026, consolidándose como el favorito en su horario con 9.2 puntos, superando significativamente a sus rivales. La combinación efectiva de humor, música y entretenimiento ha logrado captar el interés del público peruano.

En el episodio más reciente, el 'Reventonazo del verano' logró 9.2 puntos, con una programación diversa que incluyó la participación de Nataniel Sánchez y el equipo de la película 'Mi mejor enemiga'; Betina Onetto, Tula Rodríguez con el elenco de 'Los otros Concha 2', además de Janet Barboza y Edson Dávila, presentadores de 'América hoy'.

"Estamos agradecidos por la confianza que el público nos ha dado en el rating, y nosotros lo tomamos como un reto para seguir creciendo y entregando un programa de calidad semana a semana", expresó la Chola Chabuca.

Otros shows como 'Yo soy' lograron 7.5 puntos y 'JB Noticias' debutó con 2.7 puntos el sábado y apenas 2.5 el domingo.

En esta nueva fase, el 'Reventonazo del verano' sigue contando con figuras conocidas como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito, Katy Prado, entre otros.

La Chola Chabuca adelantó que este sábado presentarán un especial sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria y el aniversario de Corazón Serrano.

"Estoy feliz de haber participado en la festividad de la Virgen de la Candelaria y este sábado vamos a presentar un especial en el programa. También, haremos algo similar con el aniversario de Corazón Serrano donde participé como presentador", agregó.

No obstante, han iniciado audiciones para descubrir nuevos talentos en el humor y la danza, con la intención de sumarlos a este popular programa sabatino.