Datum es viral por controversial pregunta sobre Año Nuevo: "¿A qué personaje quemas?"

A través de Twitter , un gran número de usuarios expresaron su indignación y no dudaron en cuestionar la siguiente interrogante: "¿A qué personaje peruano quemaría en Año Nuevo?".

Encuesta de Datum. Foto: Captura de imagen publicada en Twitter.

Si bien la mayoría de nombres no gozan del respaldo de un gran sector de la ciudadanía, los internautas coincidieron en que no se puede hacer ese tipo de interrogantes que inciten a la violencia, por lo que los comentarios en contra de Datum no se hicieron esperar.