Caballos ingresan a tienda y dejan en shock a vendedora

No cabe duda que en Twitter podemos encontrar también vídeos graciosos, incluso alguno que otro se convierte en un vídeo viral , tal es el caso que te presentamos a continuación, donde una vendedora y dos caballos son los protagonistas.

Sin embargo, lo que no se imagino es que iban a hacer dos caballos, por lo que tuvo que llamar a su esposo para que la ayudara, y este no llegó.

Asimismo, a los usuarios les pareció gracioso la sucedido a la kiosquera. " Me da risa el señor que dice “no es mío” jajajajajajaja ", " jajajajajajajaja se asoma un pelito rubio por ahi", "Jajajaja me mata como los quiere rajar con el trapo jajaja si son hermosoooosssss", "La mujer se asustó y no sabía cómo reaccionar porque sabes tampoco cómo van a reaccionar los animales también eses el tema 😂", fueron algunos comentarios.