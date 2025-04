Ecuatoriana prueba por primera vez ceviche peruano y genera ola de comentarios por su veredicto final

La gastronomía peruana es un orgullo mundial debido a la variedad de platos y sabores nacionales. Esta vez, una joven de Ecuador llegó hasta el norte, específicamente a Tumbes, y se animó a probar el tan famoso ceviche. La influencer grabó su experiencia mediante un video de TikTok, que ya tiene más de dos millones de vistas.

Gina López es la creadora de contenido que degustó por primera vez este platillo a base de pescado fresco, limón, cebolla y diversos acompañamientos como choclo, camote o chifle. Cabe destacar, que en más de una oportunidad, los ciudadanos del país de la mitad del mundo, alegan que el ceviche es de origen ecuatoriano.

Ecuatoriana prueba por primera vez el ceviche peruano

"Vamos a ver primero que contiene... es de pescado robalo. Tiene camote amarillo, en Ecuador se come camote morado, también tiene choclitos. Desde ya te digo que el juguito está delicioso, es superácido", comentó la joven.

Luego de varios segundos, Gina López degustó el plato. "Me encantó", fue la frase que dijo tras probar el ceviche peruano. "La diferencia con la de nosotros (Ecuador) es que, como creo que lo revuelven en el momento, está un poquito más crudo (el pescado). Está delicioso. ¡Aprobado! Ahora entiendo por qué los peruanos son tan aferrados con su ceviche", agregó.

Usuarios reaccionan al video viral de TikTok

"Probé el ceviche ecuatoriano, saludos desde el cielo", "Como olvidar cuando probé el deliciosísimo ceviche ecuatoriano. Deliciosa la combinación de pescado, limón, espinaca, conejo, tortuga, chirimoya, dinosaurio, salsa golf, yogur, pichi de toro", "No sé dice "ceviche peruano" Se dice "ceviche" porque es único y original de Perú, el resto son variantes.", "Lo siento, pero no me gusta el ceviche peruano", comentaron.

Comentarios sobre el ceviche peruano. | Imagen: TikTok