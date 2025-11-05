Alianza Lima vence 2-1 a Chankas y aún pelea por ser Perú 2: hincas íntimos celebran con sus mejores memes

El resultado mantiene a Alianza Lima en la pelea por llegar a la liguilla y quedarse con el cupo Perú 2 hacia la Copa Libertadores. Los hinchas celebran.

Alianza ganó en Andahuaylas y mantiene chances de quedar segundo en la Liga 1 2025.

Pese al resultado, en redes sociales, no pocos están descontentos con el manejo del técnico.

Era vital que Alianza gane para llegar a la liguilla.

Los blanquiazules están mentalizados en concluir la Liga 1 2025 lo mejor posible.

La mentalidad de los victorianos es quedar Perú 2 y repetir una buena actuación internacional.

Los hinchas blanquiazules están deseosos de ver a su equipo pelear por el campeonato.

Hasta el momento, Alianza Lima suma 28 puntos en el Clausura 2025.

