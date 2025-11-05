0
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vence 2-1 a Chankas y aún pelea por ser Perú 2: hincas íntimos celebran con sus mejores memes

 El resultado mantiene a Alianza Lima en la pelea por llegar a la liguilla y quedarse con el cupo Perú 2 hacia la Copa Libertadores. Los hinchas celebran.

Joel Dávila
1 de 8
Alianza ganó en Andahuaylas y mantiene chances de quedar segundo en la Liga 1 2025.
Alianza ganó en Andahuaylas y mantiene chances de quedar segundo en la Liga 1 2025. | Composición Líbero/Joel Dávila
Alianza ganó en Andahuaylas y mantiene chances de quedar segundo en la Liga 1 2025. | Composición Líbero/Joel Dávila
2 de 8
Pese al resultado, en redes sociales, no pocos están descontentos con el manejo del técnico.
Pese al resultado, en redes sociales, no pocos están descontentos con el manejo del técnico. | Composición Líbero/Joel Dávila
Pese al resultado, en redes sociales, no pocos están descontentos con el manejo del técnico. | Composición Líbero/Joel Dávila
3 de 8
Era vital que Alianza gane para llegar a la liguilla.
Era vital que Alianza gane para llegar a la liguilla. | Composición Líbero/Joel Dávila
Era vital que Alianza gane para llegar a la liguilla. | Composición Líbero/Joel Dávila
4 de 8
Los blanquiazules están mentalizados en concluir la Liga 1 2025 lo mejor posible.
Los blanquiazules están mentalizados en concluir la Liga 1 2025 lo mejor posible. | Composición Líbero/Joel Dávila
Los blanquiazules están mentalizados en concluir la Liga 1 2025 lo mejor posible. | Composición Líbero/Joel Dávila
5 de 8
La mentalidad de los victorianos es quedar Perú 2 y repetir una buena actuación internacional.
La mentalidad de los victorianos es quedar Perú 2 y repetir una buena actuación internacional. | Composición Líbero/Joel Dávila
La mentalidad de los victorianos es quedar Perú 2 y repetir una buena actuación internacional. | Composición Líbero/Joel Dávila
6 de 8
Los hinchas blanquiazules están deseosos de ver a su equipo pelear por el campeonato.
Los hinchas blanquiazules están deseosos de ver a su equipo pelear por el campeonato. | Composición Líbero/Joel Dávila
Los hinchas blanquiazules están deseosos de ver a su equipo pelear por el campeonato. | Composición Líbero/Joel Dávila
7 de 8
Hasta el momento, Alianza Lima suma 28 puntos en el Clausura 2025.
Hasta el momento, Alianza Lima suma 28 puntos en el Clausura 2025. | Composición Líbero/Joel Dávila
Hasta el momento, Alianza Lima suma 28 puntos en el Clausura 2025. | Composición Líbero/Joel Dávila
8 de 8
Pese a los esfuerzos, Alianza Lima no podrá alcanzar a Universitario en el puntaje.
Pese a los esfuerzos, Alianza Lima no podrá alcanzar a Universitario en el puntaje. | Composición Líbero/Joel Dávila
Pese a los esfuerzos, Alianza Lima no podrá alcanzar a Universitario en el puntaje. | Composición Líbero/Joel Dávila
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

