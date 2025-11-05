- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chankas vs Alianza Lima
- Brujas vs Barcelona
- Man City vs Dortmund
- Al Nassr vs Goa
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Alianza Lima vence 2-1 a Chankas y aún pelea por ser Perú 2: hincas íntimos celebran con sus mejores memes
El resultado mantiene a Alianza Lima en la pelea por llegar a la liguilla y quedarse con el cupo Perú 2 hacia la Copa Libertadores. Los hinchas celebran.
1 de 8
2 de 8
Alianza ganó en Andahuaylas y mantiene chances de quedar segundo en la Liga 1 2025. | Composición Líbero/Joel Dávila
Alianza ganó en Andahuaylas y mantiene chances de quedar segundo en la Liga 1 2025. | Composición Líbero/Joel Dávila
3 de 8
Pese al resultado, en redes sociales, no pocos están descontentos con el manejo del técnico. | Composición Líbero/Joel Dávila
Pese al resultado, en redes sociales, no pocos están descontentos con el manejo del técnico. | Composición Líbero/Joel Dávila
4 de 8
Era vital que Alianza gane para llegar a la liguilla. | Composición Líbero/Joel Dávila
Era vital que Alianza gane para llegar a la liguilla. | Composición Líbero/Joel Dávila
5 de 8
Los blanquiazules están mentalizados en concluir la Liga 1 2025 lo mejor posible. | Composición Líbero/Joel Dávila
Los blanquiazules están mentalizados en concluir la Liga 1 2025 lo mejor posible. | Composición Líbero/Joel Dávila
6 de 8
La mentalidad de los victorianos es quedar Perú 2 y repetir una buena actuación internacional. | Composición Líbero/Joel Dávila
La mentalidad de los victorianos es quedar Perú 2 y repetir una buena actuación internacional. | Composición Líbero/Joel Dávila
7 de 8
Los hinchas blanquiazules están deseosos de ver a su equipo pelear por el campeonato. | Composición Líbero/Joel Dávila
Los hinchas blanquiazules están deseosos de ver a su equipo pelear por el campeonato. | Composición Líbero/Joel Dávila
8 de 8
Hasta el momento, Alianza Lima suma 28 puntos en el Clausura 2025. | Composición Líbero/Joel Dávila
Hasta el momento, Alianza Lima suma 28 puntos en el Clausura 2025. | Composición Líbero/Joel Dávila
Pese a los esfuerzos, Alianza Lima no podrá alcanzar a Universitario en el puntaje. | Composición Líbero/Joel Dávila
Pese a los esfuerzos, Alianza Lima no podrá alcanzar a Universitario en el puntaje. | Composición Líbero/Joel Dávila
COMPARTIRSiguenos en Google News
Lo más visto
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
Comprar
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
Comprar
PRECIOS/ 19.50