Spider-Man No Way Home: a qué hora ver el nuevo tráiler oficial

La noticia que ha emocionado a todos los fanáticos del héroe arácnido de Marvel y Sony Pictures . Se dio a conocer, a través de las redes sociales, la fecha de estreno del nuevo tráiler oficial de Spider Man No Way Home . Para eso se llevará a cabo un evento especial en la ciudad de Los Ángeles.

Por ahora no hay un LINK disponible para apreciar el segundo tráiler de Spiderman 3 y que, de una vez por todas, confirme el multiverso. En ese sentido, lo más probable, es que se estrene en el canal oficial de Marvel en Youtube .

Poster oficial de la película/ Imagen: Sony Pictures

Puedes ver el primer tráiler de Spider Man no Way Home aquí.

