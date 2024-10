Sex and the city: Descubre que pasará con Samantha Jones en el reboot de la serie

Sex And The City volverá a las pantallas con una nueva trama y la protagonista principal: Sarah Jessica Parker. Sin embargo, el personaje de Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, no estará presente en esta entrega.

Por ello, los guionistas ya vieron la manera de justificar la ausencia de Samantha en And Just Like That, que es el nombre del reboot de Sex And The City.