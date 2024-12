“El príncipe del rap”: lanza adelanto oficial de remake “Bel-Air”

Una de las series más recordadas de las últimas décadas y cuya popularidad lanzó al estrellato al actor Will Smith, “El Príncipe de Bel-Air”, lanzó el tráiler oficial de su remake “Bel-Air” , la cual estará protagonizada por el joven intérprete Jabari Banks como Will.

La serie estará producida por el mismo Will Smith y Jada Pinkett. La base es similar a la historia original, el protagonista es de Filadelfia y tendrá que aprender a vivir con su familia millonaria y que reside en un barrio lujoso en Los Ángeles, “Bel-Air”

Además, se observa el tono oscuro que hay detrás, donde tocarán temas como delincuencia, bullying, problemas familiares más profundos , incluso tendrá una mayor presencia del rap. Cabe resaltar que varias plataformas como Netflix, HBO Max, y más quisieron tenerlo en su catálogo, no obstante, se estrenará el 13 de febrero de este año en el portal de streaming Peacock.

Según el medio The Hollywood Reporter, esta nueva versión de la serie no tendrá el registro cómico de la original. Será el relato del “complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air”.