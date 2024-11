El método Williams: la inspiradora película de Will Smith que podría llevarlo al Oscar

"Siempre supe que Richard estuvo muy involucrado en sus carreras en el tenis, pero no sabía que lo estuvo toda su familia". No solo su padre les entrenó desde niñas, su madre Oracene 'Brandy' Price -Aunjanue Ellis en la gran pantalla- también estuvo involucrada en enseñarles a jugar", expresó Sindney en una de la entrevistas.

Se recuerda, Will Smith batalla por la estatuilla dorada a la par de Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom), Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Denzel Washingon (The Tragedy of Macbeth) y Javier Bardem (Being The Ricardos). A su vez, la el drama motivacional es nominada a seis Premios de los Oscar, entre las categorías a 'mejor películas' y 'mejor guion Original'.