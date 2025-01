Netflix sube el precio de suscripción nuevamente: ¿A qué países de Latinoamérica afectará?

Pero, el aumento de precios tiene que ver, más que todo, para invertir más en contenido y en mejoras del servicio hacia los usuarios, los cuales se cuentan en unos 300 millones de suscriptores, pero la medida ha causado controversia en personas pertenecientes no afectadas por estas medidas, ya que no hay garantías que las mismas no los perjudiquen en los siguientes meses.