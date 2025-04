¡Para agrado de todos los fanáticos! Sony Pictures Animation ha anunciado, después de una prolongada espera y varios retrasos, la fecha de lanzamiento de "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" durante la CinemaCon 2025 . Esta tan anticipada secuela de la exitosa franquicia animada que sigue las aventuras de Miles Morales se estrenará en cines próximamente. AQUÍ los detalles.

La película, titulada "Beyond the Spider-Verse", concluirá la aclamada trilogía que inició con "Spider-Man: Into the Spider-Verse" en 2018 y siguió con "Spider-Man: Across the Spider-Verse" en 2023.