Netflix lanza perturbador tráiler de Stranger Things 5 y confirma fecha de estreno para finales de 2025

Han pasado 3 años y días desde que se estrenó el primer episodio de Stranger Things 4 y a partir de esa fecha la espera se ha vuelto angustiante, pero esto acabó, pues Netflix acaba de confirmar la fecha de lanzamiento de la última temporada de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, acompañado de un tráiler que nos dejó con la boca abierta.

¿Cuándo se estrenará Stranger Things 5?

En el evento TUDUM 2025, el gigante del streaming dio buenas noticias a los fans de Eleven y sus amigos, ya que la quinta temporada llegará a esta plataforma este 2025, pero tendremos que esperar hasta los últimos meses del año.

Pero, y he aquí el punto que podría no agradar a muchos, es que esta será dividida en tres partes, la buena noticia, es que la distancia no será mucha. En ese sentido, el Volumen 1 se emitirá el 26 de noviembre; el Volumen 2 el 25 de diciembre, es decir, Navidad, mientras que el Volumen 3 en Año Nuevo, o sea, el 1 de enero de 2026.

Si te preguntas el por qué de esta decisión que, estamos seguros, no agrada a los fans, es que desde el estreno de la primera temporada allá por el 15 de julio de 2016, Stranger Things se ha mantenido como la producción que le ha generado mayores réditos a Netflix, por lo que darle un cierre publicando todos los episodios de un tirón les resulta imposible. Seamos honestos, se trata de una decisión puramente económica.

Primer tráiler de Stranger Things 5

¿Cuántos episodios tendrá Stranger Things 5?

De momento, tenemos confirmado que Stranger Things 5, que será la última temporada de esta serie de Netflix, contará con 8 episodios que tiene la intención cerrar la historia de Eleven y sus amigos. Asimismo, se sabe que estos serán los nombres de los capítulos:

La misión.

La desaparición de…

La trampa de Turnbow.

Hechicero.

Electrochoque.

La huida de Camaztoz.

El puente.

Este lado.

¿De qué tratará Stranger Things 5?

Eleven y sus amigos tratarán de vencer a las fuerzas del Mundo del Revés que tuvieron lugar en la cuarta temporada, donde tendrán que enfrentar a Vecna, un poderoso ser con oscuras intenciones, quien busca la destrucción del pueblo de Hawkins donde viven nuestros héroes, sino del mundo entero.

Actores de Stranger Things 5