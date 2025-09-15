Dos series de 'Game of Thrones' se estrenarán en el 2026: fecha de lanzamiento en HBO Max

El año todavía no acaba y las sorpresas continúan llegando para los fieles seguidores de 'Game of Thrones'. Si bien es cierto que esta serie llegó a su fin y la gran mayoría de los espectadores, incluso los mismos actores, quedaron descontentos con el final, ahora se tendrá la oportunidad de conocer más a fondo sobre la historia de diferentes familias con el estreno de dos nuevas series para el 2026.

De acuerdo a los anuncios que hizo 'Deadline', la franquicia de 'Game of Thrones' tiene la fecha de confirmación del estreno de 'A Knight of the Seven Kingdoms' y 'House of the Dragon'. Ambas producciones serán emitidas por la plataforma de HBO Max y también se podrá ver en televisión en tiempo real.

Fecha de estreno de 'A Knight of the Seven Kingdoms' en HBO Max

El estreno de 'A knight of the seven Kingdoms' (Un caballero de los Siete Reinos) se retrasó, ya que se tenía previsto su estreno para el 2025; sin embargo, los fans no tendrán que esperar más para su estreno. Según se confirmó, la serie será lanzada en enero de 2026. Además, tendrá una duración de seis episodios que se estrenarán de manera semanal, tal y como se viene haciendo con todas las series de 'Game of Thrones'.

HBO anuncia estreno de serie de 'GOT'. | Foto: Captura

Fecha de estreno de 'House of the Dragon' en HBO Max

El estreno de la nueva temporada de 'House of the Dragon' será en junio de 2026. De momento no se tiene una fecha exacta, pero se sabe que se contará con la actuación de los mismos actores con los que finalizó la temporada anterior y que los episodios tendrán más batallas. Aún no se ha revelado ningún tráiler oficial.

'House of the Dragon' llega a HBO Max. | Foto: Captura

Con estas noticias confirmadas, los fanáticos de 'Game of Thrones' podrán disfrutar de nuevas historias que sucedieron antes de 'GOT' y que explicarían por qué suceden ciertos acontecimientos en una de las series más exitosas de toda la historia.