Empieza el 2026 sin pagar SUSCRIPCIÓN en Netflix o HBO: esta plataforma GRATUITA tiene los mejores estrenos
¿Quieres ver las mejores películas de acción, comedia, anime y hasta doramas? Mercado Play es la mejor alternativa a Netflix y es 100% GRATIS.
Con más de 150 millones de usuarios activos, Mercado Libre se ha convertido en una de las plataformas de comercio electrónico más populares del mundo.
Si bien Mercado Libre solo ofrecía la posibilidad de vender todo tipo de productos, ahora también ha decidido incursionar en el mundo del streaming y es por ello que Mercado Play se ha convertido en una de las mejores alternativas a plataformas como Netflix, HBO Max, Prime, Disney Plus y otras.
Familia en renta: ¿cuándo y en qué plataforma streaming se podrá ver la nueva comedia dramática?
Mercado Play, no es otra cosa que una página especial en la que podrás ver películas y series totalmente GRATIS, siempre y cuando tengas una cuenta activa en Mercado Libre.
Para acceder a todo el catálogo de películas y series de Mercado Play solo deberás ingresar a tu cuenta de Mercado Libre, ubicar la opción 'Perfil' y finalmente ingresar a Mercado Play, de esta forma podrás tener acceso a la parrilla de videos.
Películas, series y producciones infantiles, son las categorías de contenido disponible en Mercado Play. Lo mejor de todo es cada cierto tiempo, la programación se renueva y ahora ofrece más producciones originales.
John Wick 4, CSI: Miami, Need for Speed The Movie, 'Yo, robot' entre otras producciones, acaban de agregarse a la parrilla oficial de Mercado Play. Lo mejor de todo es que ahora no solo podrás verlas en tu computadora o celular, sino también en tu Smart TV, siempre y cuando descargues el aplicativo de Mercado Play desde tu propio navegador, es muy sencillo.
Busca en Mercado Play tu video o serie favorita. Foto: captura.
