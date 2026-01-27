0

Al fondo hay Sitio 2026: Amy Gutierrez anuncia su llegada a la serie y fans creen que será 'Fernanda de las Casas'

Este viernes 30 de enero se mostrará un adelanto de la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio' y todo parece indicar que 'Fernanda de las Casas' podría volver.

Daniel Robles
Amy Gutierrez anuncia su llega a Al fondo hay Sitio y los fans quieren que sea 'Fernanda de las casas'.
Amy Gutierrez anuncia su llega a Al fondo hay Sitio y los fans quieren que sea 'Fernanda de las casas'. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

Ya no falta nada para al retorno de una de las series más populares de la televisión peruana, nos referimos a 'Al fondo hay sitio' producción de América Televisión que estrenará su temporada 13 en solo algunas semanas.

Todo parece indicar que, para este 2026, habrán muchas sorpresas entre los personajes más queridos de 'Al fondo hay sitio', nos referimos a Joel Gonzales y Macerena Montalván, quienes en el final de la temporada 2025 anunciaron que serán padres.

Conoce quién sería el autor del ataque a Miguel Ignacio de las Casas en capítulo final de Temporada 12 de Al fondo hay sitio.

PUEDES VER: ¿Quién le disparó a Miguel Ignacio en la gran final de Al Fondo Hay Sitio?

¿Qué pasará en la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio'? Pues bien, se acaba de realizar un anuncio que podría cambiarlo todo. Y es que la cantante peruana Amy Gutierrez compartió un video en el que se le ve llegando a las 'Nuevas Lomas' para unirse al elenco de la serie.

Gran expectativa se ha generado en redes sociales, puesto que no se sabe aún qué personaje interpretará la carismática cantante. Sin embargo, ya se está rumerenado en redes sociales que ella podría dar vida a 'Fernanda de las Casas' luego de que se descartara un posible retorno de Nataniel Sánchez quien por tanto tiempo interpretó a la expareja de Joel Gonzales.

Pero, ¿es posible que Amy Gutierrez pueda hacer de 'Fernanda de las Casas'? Como ya es costumbre, nada es imposible en 'Al fondo hay sitio', solo basta con saber que Karina Calmet regresó a la serie como la hermana gemela de Isabella Picasso o el cambio que sufrió Jaimito o Jimmy para el retorno de la serie.

Para alegría de los fans de 'Al fondo hay sitio', este viernes 30 de enero se conocerá la verdad y esta se emitirá por América Televiesión, canal que emitirá los capítulos de la nueva temporada entre finales de febrero e inicios de marzo.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, martes 27 de enero según Josie Diez Canseco: lee aquí el tarot y predicciones

  2. Esposa de Pedro Aquino y su fuerte medida tras rumores de presunta indisciplina del jugador

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano