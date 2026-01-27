Al fondo hay Sitio 2026: Amy Gutierrez anuncia su llegada a la serie y fans creen que será 'Fernanda de las Casas'

Ya no falta nada para al retorno de una de las series más populares de la televisión peruana, nos referimos a 'Al fondo hay sitio' producción de América Televisión que estrenará su temporada 13 en solo algunas semanas.

Todo parece indicar que, para este 2026, habrán muchas sorpresas entre los personajes más queridos de 'Al fondo hay sitio', nos referimos a Joel Gonzales y Macerena Montalván, quienes en el final de la temporada 2025 anunciaron que serán padres.

¿Qué pasará en la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio'? Pues bien, se acaba de realizar un anuncio que podría cambiarlo todo. Y es que la cantante peruana Amy Gutierrez compartió un video en el que se le ve llegando a las 'Nuevas Lomas' para unirse al elenco de la serie.

Gran expectativa se ha generado en redes sociales, puesto que no se sabe aún qué personaje interpretará la carismática cantante. Sin embargo, ya se está rumerenado en redes sociales que ella podría dar vida a 'Fernanda de las Casas' luego de que se descartara un posible retorno de Nataniel Sánchez quien por tanto tiempo interpretó a la expareja de Joel Gonzales.

Pero, ¿es posible que Amy Gutierrez pueda hacer de 'Fernanda de las Casas'? Como ya es costumbre, nada es imposible en 'Al fondo hay sitio', solo basta con saber que Karina Calmet regresó a la serie como la hermana gemela de Isabella Picasso o el cambio que sufrió Jaimito o Jimmy para el retorno de la serie.

Para alegría de los fans de 'Al fondo hay sitio', este viernes 30 de enero se conocerá la verdad y esta se emitirá por América Televiesión, canal que emitirá los capítulos de la nueva temporada entre finales de febrero e inicios de marzo.