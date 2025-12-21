¿Quién le disparó a Miguel Ignacio en la gran final de Al Fondo Hay Sitio?

0
La gran final de Al Fondo Hay Sitio dejó muchas dudas sin resolver. Una de ellas es la identidad de la persona que intentó matar a Miguel Ignacio de las Casas.

Daniel Robles
Este viernes 19 de diciembre terminó la Temporada 12 de Al Fondo Hay Sitio y como ya es una costumbre, la producción de América Televisión cerró con un capítulo especial en el que se dejaron muchas dudas que se resolverán en la Temporada 13 que iniciar los primeros meses del 2026.

En este especial que duró casi 1 hora con treinta minutos se vieron muchos sucesos importantes como la revelación del embarazo de Macarena Montalván y la paternidad de Joel Gonzales, además un impactante desenlace de uno de los personajes más queridos, nos referimos a Miguel Ignacio de las Casas, el popular 'Nachito' que es interpretado por el actor Sergio Galliani.

¿Qué pasó con Miguel Ignacio de las Casas? Pues bien, el popular 'Nachito' se disfrazó de Papá Noel para sorprender a su hijo Oto y fue sorprendido por un misterioso personaje quien le disparó a quemarropa, dejándolo tirado en el suelo mientras los Gonzales celebraban la llegada de la Nochebuena. Miles de fanáticos quedaron en shock al ver este impactante desenlace y esperan saber quién es la persona que podría haber cometido este crimen.

¿Franchesca Maldini? ¿Diego Montalván? ¿Koki Reyes? ¿Leonardo Llanos? ¿Antonia Beltrán, conocida como 'La abuelita del Titanic? ¿Quién será el responsable de este ataque inesperado? Los fanáticos han iniciado sus especulaciones y todo apunta a que se habría contratado a un sicario para efectuar este ataque.

En capítulos anteriores, Antonio Beltrán contrató a un maleante para incendiar el restaurante de Alessia Montalván y Jimmy Gonzeles, por lo que se estima que podría haber sido ella misma quien atacó a 'Nachito', puesto que este compró el 10% de las acciones de su empresa con engaños y manipulación.

Solo queda esperar algunos meses, para saber cuál será el desenlace de este personaje. ¿Se salvará o será víctima de un misterioso sicario contratado?

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

