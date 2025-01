¡Gracias, Christian! Pacheco llegó en el puesto 60 de la Maratón de Tokio 2020

El fondista huancaíno habló sobre su preparación para Tokio 2020 y cómo la pandemia afectó su entrenamiento. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Pacheco pueda cumplir con sus objetivos y quiere lograr el podio en Tokio 2020.

"Aquí en casa estaba con la trotadora. No es igual, me faltaba aire. Cuando acabó la cuarentena ya salí a correr por Chilca por el estadio. Logré ingresar. Me ha costado en primer momento volver a los entrenamientos, pero logré tener ritmo con el pasar de los días", declaró Christian Pacheco en el documental de Mariano Naranjo .