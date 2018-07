Giroud y su fulminante aviso a Courtois: "Le anotaré este martes"

Es ahora o nunca. Olivier Giroud, quien todavía no ha podido celebrar en lo que va del Mundial Rusia 2018, se llena de esperanzas por convertir su primer gol ante Bélgica este martes. El delantero del Chelsea sabe que será complicado vulnerar la valla de Thibaut Courtois, pero confía en salir cargado de hombros en San Petersburgo.

Por lo general, cuando un "9" se le cierra el arco pierde la confianza en sí mismo y hasta piden no jugar algunos partidos. Sin embargo, ese no es el caso de Giroud que está decidido a acabar con su sequía goleadora y qué mejor dejando fuera del certamen a la selección sorpresa, escuadra que viene de eliminar al Brasil de Neymar.

"Estoy tratando de hacerles huecos a mis socios y jugar para ellos. No he marcado gol, pero estoy involucrado en tres tantos del equipo, así que no estoy frustrado, aunque sí espero que llegue mi turno de sacudir las redes. Estoy seguro de que vamos a romper ese muro (Thibaut Courtois)", puntualizó Giroud en rueda de prensa.

De otro lado, el delantero francés también se refirió a Eden Hazard, su compañero de vestuarios en el Chelsea. "Es uno de los tres mejores futbolistas con los que he jugado en mi carrera", añadió. Cabe destacar que la primera semifinal se disputará este martes a la 1:00 p.m. (hora peruana) en San Petersburgo.

EL DATO:

Thibaut Courtois es seguido de cerca por el Real Madrid, escuadra que está dispuesto a desembolsar 80 millones de euros.