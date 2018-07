Zlatan Ibrahimovic se refirió a la final del Mundial con polémico mensaje

A pesar de no alinear las filas de Suecia, el polémico Zlatan Ibrahimovic no estuvo del todo ausente en el Mundial Rusia 2018, y es que, siempre que creyó necesario expresó su opinión duela a quien le duela, y tras definirse al dueño de la Copa del Mundo, se pronunció con polémico mensaje.

Luego de la victoria de la Selección de Francia, Zlatan Ibrahimovic se pronunció con contundente mensaje dirigido a los críticos de Paul Pogba, con quien tuvo una estrecha amistad desde que compartieron camerinos en el Manchester United.

El actual jugador de Los Angeles Galaxy, compartió la imagen del centrocampista francés junto al trofeo del Mundial con la intención de frenar los ataques hacia su excompañero, quien fue señalado como jugador sobrevalorado.

"Déjales hablar, que el fútbol habla por sí mismo. Mi aprendiz. Felicidades Francia", expresó Zlatan Ibrahimovic mediante su cuenta oficial en Instagram, por su lado, Pogba no se quedó al margen y disparó: “Hablé en la cancha que es lo que me gusta”.

EL DATO

Paul Pogba anotó el tercer gol de Francia, en la victoria (4-2) de la Copa del Mundo frente a Croacia.